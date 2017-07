Rudele Denisei au avut un soc cand au vazut conturile Denisei. Iata cati bani incasa de fapt artista

Desi avea concerte peste concerte in afara tarii, dar si in provincie, Denisa nu incasa sume prea mari. Desi toata lumea credea ca ea castiga peste 2000 de euro dintr-un spectacol, se pare ca impresarul vedetei, Liviu Dovleac, incasa si el 50% din venitul cantaretei.Atunci când pleca în străinătate, sub pretextul că se ocupă de toate cheltuielile cu cazarea, impresarul o ”taxa” cu 60%. Iar în banii respective nu era doar onorariul pentru recital, ci şi banii din dedicaţii erau adunaţi şi, apoi, împărţiţi ”regulamentar”. Toate aceste lucruri au ridicat semne de întrebare în familia Denisei şi nu este exclus să izbucnească un nou scandal pe averea regretatei cântăreţe, noteaza cancan.ro.