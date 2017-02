Sanda Nicola a nascut. Mesajul superb al sotului sau

Cel care a facut anuntul a fost chiar Liviu Iolu, sotul stiristei."A sosit pe lume în această dimineață domnișoara Agnes Iolu când la radio cântau Mike and The Mechanics, motiv pentru care mama ei fredona "Looking back over my shoulder"Mi-a luat câteva ore să confirm oficial dar așa o fi cu tații, sunt mai aerieni în momente așa de intense;) Sanda, te iubesc, ai legătura;)", a scris Liviu Iolu pe pagina sa de Facebook.În urmă cu mai mulți ani, Sanda a pierdut un băieţel la numai trei ore de la naştere, Vladimir, şi a învins într-o luptă aprigă cancerul de col uterin.”N-aş schimba nimic din trecutul meu, toate nefericirile care au trecut peste mine m-au făcut mai înţeleaptă şi mi-au alimentat şi mai mult pofta de viaţă”, a declarat la un moment dat jurnalista pentru revista Taifasuri. ”Nu aveam grijă deloc de sănătatea mea, de nevoile organismului meu. Munceam excesiv, fumam excesiv, dormeam foarte puţin, eram veşnic agitată, foarte ambiţioasă, mâncam rar şi adesea fast-food. Ignoram complet orice durere şi prima întotdeauna dorinţa de-a performa în televiziune. Ca şi când nimic altceva nu era mai important decât următoarea apariţie în direct. Mi-am neglijat familia şi prietenii, am absentat de la multe nunţi, botezuri şi de la alte evenimente în care cei dragi m-ar fi vrut aproape. Credeam atunci că sunt sacrificii pe care trebuie să le fac. Azi îmi vine să râd! Nu erau sacrificii! Sacrificaţi erau apropiaţii mei şi propria mea sănătate. A fost doar un lung şir de alegeri greşite, luate din ambiţie şi din naivitatea vârstei la care crezi că nimic nu te poate doborî”, a mai spus Sanda.Jurnalista este căsătorită cu Liviu Iolu, purtătorul de cuvânt al Guvernului condus de Dacian Cioloș.