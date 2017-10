Scandal monstru la Casa Regala. Kate Middleton, disperata

Barbatul, in varsta de 52 de ani, a fost inchis pentru violenta excesiva. Se pare ca unchiul lui Kate Middleton si-a lovit sotia in urma unui discutii aprinse privind consumul de cocaina, noteaza Daily Mail. Un taximetrist ar fi fost martor la discutia celor doi soti, care se certau si se jigneau in fata casei.Unchiul Ducesei a participat atat la nunta lui Kate Middleton cu Printul William in 2011, cat si la nunta lui Peppa din luna mai a acestui an. El a mai avut parte de un scandal asemanator in urma cu cativa ani, cand, in 2009 au fost date publicitatii fotografii cu Goldsmith in timp ce consuma cocaina. Palatul Kensington a refuzat sa comenteze arestul lui Goldsmith.