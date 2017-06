Scandal urias dupa ce Lorelai a castigat "Romanii au talent"

Desi foarte multe persoane au ramas profund impresionate de talentul tinerei, au existat si telespectatori care au considerat ca nu ea trebuia sa castige, iar de aici a pornit o adevarata polemica pe retelele de socializare., au fost unele dintre mesajele oamenilor."Mă uit la comentarii și sincer nu-mi vine sa cred ce pot scrie unii ... Sunt foarte dezamăgită! aceasta fetița nu are doar talent ,ci e o lecție pentru noi toți, un exemplu,bun de urmat . Nu zic ca ceilalți concurenți nu meritau ,din contra , cred ca toții meritau marele premiu . Sunt la fel de talentați,dar în moduri diferite ! Aceasta este strict părerea mea!""O tară atat de proasta si incultă in care omenirea nu stie sa respecte un om cu probleme serioase.Am vazut multe comentarii cum ca este "handicapata",sa va fie rusine,puneti-va in locul ei,merita marele premiu din plin nesimtitilor.""Pff tipic! Din acest motiv nu am vizionat finala. Stiam ca ea va castiga de cand a aparut la auditii. Fara intentii rele, acesta este un caz trist, ea are o voce frumoasa dar ca de obicei castigatorul a fost un caz social. Mai bine emisiunea se numea "Romanii au poveşti" ..se promoveaza povestea, nicidecum talentul. Nu mai vad rostul acestei emisiuni. Pacat ", au fost doar cateva dintre comentariile telespectatorilor.