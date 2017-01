Scandal urias: Magda Palimaru, terorizata cu amenintari de Diana Munteanu

Dupa ce s-a despartit de Diana Munteanu, cu care a avut o relatie de un an, celebrul Bi, un cunoscut crai bogat din Capitala, a incercat sa se consoleze in bratele Magdei Palimaru, prezentatoare meteo la Pro TV.Imediat cum a aflat de aceasta idila, Diana Munteanu ar fi incercat cu orice pret sa ii desparta. Astfel, in timp ce se afla cu iubitul sau in Bulgaria in vacanta, Magda ar fi fost pur si simplu terorizata de Diana, care i-a trimis sute de mesaje de amenintare., a declarat pentruo sursă din anturajul