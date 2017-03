Scandal urias pe averea Ilenei Ciuculete. Ce a facut sotul artistei chiar in ziua in care a murit

Ileana Ciuculete s-a stins din viata pe data de 14 martie si, potrivit click, exact in ziua mortii ei, sotul sau a inregistrat o cerere de dare in judecata in potriva lui Aurel Ciuculete, fratele cantaretei.”Se pare că neînţelegerile au pornit de la un imobil. Fratele ei, Aurel, nu ar fi vrut să-i dea Ilenei şi lui Cornel o semnătură pentru un cadastru la imobilul pe care aceasta l-a trecut pe numele fiului ei mai mare, Mugurel, atunci când s-au împăcat” a spus un apropiat al familiei.