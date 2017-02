In plus, noul sezon vine cu schimbari majore, la care nimeni nu se astepta. Una dintre noutati este reprezentata de faptul ca gazdele emisiunii, Smiley si Pavel Bartos, vor avea la dispozitie butonul auriu inca din etapa preselectiilor.Astfel, pentru prima data de la lansarea show-ului, cei doi prezentatori isi vor putea trimite concurentul preferat direct in semifinala. "Anul trecut, eu si Pavel am avut mana buna cu Laura Bretan. A avut unul dintre cele mai emotionante si mai frumoase momente din show. Ma bucur mult ca, incepand cu acest sezon, vom avea sansa sa folosim golden buzz-ul sa ducem in semifinala un alt numar foarte tare. E o responsabilitate foarte mare pentru noi, dar in acelasi timp, eu si Pavel suntem cel mai aproape de concurenti si avem un feeling bun in alegerile pe care le facem", a spus Smiley. "Avem o libertate mai mare sezonul asta. In primul rand, pentru ca oferta este mai mare si ne da si un anumit tip de relaxare si libertate sa alegem ceva dupa chipul si asemanarea noastra. Acest lucru nu ne face decat sa ne bucuram. Daca ar fi dupa noi, ar trebui sa avem mii de butoane aurii, pentru ca tinem cu toata lumea. Dar un lucru e clar: golden buzz-ul nostru e special, mai exotic, are ceva in plus fata de cele ale juratilor. Cred ca e cel mai neasteptat golden buzz de pana acum, iar in curand veti vedea despre ce vorbesc.", a completat Pavel Bartos.Citeste mai mult pe: http://stiri.acasa.ro/media-284/schimbari-majore-la-romanii-au-talent-212132.html#ixzz4Y533JKpF