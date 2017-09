Se lauda ca are bani, dar a strans o datorie fabuloasa la intretinere. Marcel Toader nu si-a mai platit intretinerea de 4 ani

Afaceristul are o datorie de 35.000 de lei! De ani buni Marcel Toader (54 de ani) locuieste intr-un apartament cu doua camere, situat in centrul Capitalei, pe Strada Brezoianu, nr. 10, care a fost achizitionat pe firma sa ”SC BleuCiel SRL” al carei principal domeniu de activitate era constructia de piscine.Din 2013, el nu si-a mai platit intretinerea, astfel ca in prezent figureaza la avizierul blocului cu o datorie de 35.125 de lei, echivalentul a circa 8.000 de euro.“Il cunoastem pe vecinul nostru care figureaza cu cea mai mare datorie din tot blocul, ca doar il vedem in fiecare seara frecand canapelele pe la emisiuni. Din pacate toti avem de suferit din cauza lui. Fondul de rulment se blocheaza acolo. A facut asociatia proces, s-a dat o decizie, dar iata ca domnul refuza sa plateasca in continuare. Nu i-o fi rusine? Acum datoria a ajuns la 35.000 de lei si sunt sanse sa ramanem fara apa calda sau caldura. Sper totusi ca administratia sa gaseasca o solutie”, a declarat pentru Click! una dintre vecinele lui Marcel Toader, care a dorit sa-si pastreze anonimatul. In vara aceasta vecinii i-au mai facut un proces rau-platnicului, iar in august Marcel Toader a aflat ca urmeaza sa fie executat silit daca nu isi plateste restanta uriasa. Daca nici de data aceasta Toader nu va achita, bunurile aflate pe firma Bleu Ciel, adica apartamentul, dar si masina Volvo XC 90 care a ramas la Gabriela Cristea dupa divort, urmeaza sa fie vandute la licitatie. ”Suntem in litigiu. Voi face actiune in instanta, pentru ca in urma cu doi ani si jumatate eu am investit 9.000 de lei in reparatia tevilor comune. Ei m-au pus sa sparg, eu am platit, dar m-am trezit apoi cu vecinii care au spus ca de fapt sunt tevile mele, nu tevile comune. In prima instanta, inainte sa plec in «Ferma vedetelor», eu am castigat, dar au profitat cand eram acolo si au continuat procesul. Neputand sa ma prezint, am pierdut. Degeaba cer executare silita pentru ca firma Bleu Ciel se afla in insolventa. Nu au ce sa ia”, a declarat Marcel Toader, pentru Click!