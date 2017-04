Serena Williams, mesaj dur catre Ilie Nastase

„Ma dezamageste sa aflu ca traim intr-o societate in care oameni ca Ilie Nastase pot face astfel de comentarii rasiste la adresa mea si a copilului meu nenascut si comentarii sexiste impotriva colegelor mele. Am spus-o o data si o voi spune din nou, lumea a ajuns atat de departe, dar totusi mai are mult de parcurs. Da, am depasit atat de multe bariere, dar sunt inca multe inainte. Aceasta sau oricare alta nu ma va opri in a pune iubire, lumina si pozitivitate in tot ceea ce fac. Voi continua sa iau atitudine si sa ma ridic pentru ceea ce este drept. (…) Multumesc cu umilinta ITF pentru atentia pe care o acorda tuturor faptelor din acest caz. Ei vor avea sprijinul meu total”, a postat, luni, Serena Williams.