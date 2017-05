Simona Gherghe, revoltata dupa ce s-a anuntat scaderea indemnizatiilor pentru mame

“Mi se pare ca se creeaza o discriminare intre salariati. Toti platim impozite. La impozite nu zice nimeni ca daca depasim o anumita cota se plafoneaza. Problema nu este suma la care se plafoneaza, ci pragul. E o chestiune de principiu. Guvernul Ciolos a vrut sa faca aceeasi prostie si presedintele PSD, Liviu Dragnea, a condamnat acea intentie. As vrea sa-l rog pe domnul Dragnea sa-mi arate acum in programul de guvernare implementat unde scrie in acest program de guvernare ca urmeaza sa fie plafonata aceasta indemnizatie de crestere a copilului. Eu inteleg ca Guvernul e disperat sa gaseasca solutii de crestere a veniturilor si nu de scadere, dar daca le scazi sa nu o faca totusi de la copii”, a scris Simona Gherghe pe Facebook.