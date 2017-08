Simona Halep a ramas fara iubit: "Fata e cu adevarat nebuna"

Simona joaca in aceste zile la Washington si isi doreste tilul de Grand Slam. Apropiaţii dezvăluie că nu mai vrea să se implice în nici o relaţie!“Fata asta e cu adevărat nebună! Betonată! Inabordabilă! Şi-a impus să nu aibă nici o relaţie până în momentul în care fie va trece pe primul loc în clasamentul WTA, fie va cuceri un trofeu de Mare Şlem”, e declaraţia unuia dintre apropiaţii Simonei, care a fost în preajma sportivei în cele câteva zile de vacanţă pe care constănţeanca şi le-a petrecut pe Litoral, după eliminarea din sferturi de la Wimbledon.“Eram la mare, am mai fost în cluburi, ea – nimeni şi nimic! Sper să-şi împlinească visul pe latură sportivă, altfel îşi va sacrifica, practic, viaţa personală. Şi timpul trece”, a continuat amicul jucătoarei de tenis. Cert e că machidoanca îşi doreşte o familie: “Vreau să am trei copii, dacă este posibil. Vreau să îmi fac o familie frumoasă şi să trăiesc în România”.“Cu toţii sperăm să-şi găsească pe cineva care să o merite”, spun cei din anturajul ei.Pe de altă parte, într- un interviu recent, acordat Washington Post, Simona afirma că nu se vede jucând mai departe de 32-33 de ani, noteaza libertatea.ro.