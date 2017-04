Smiley lanseaza primul videoclip in care nu zambeste

10 aprilie, in anul 10 din cariera sa solo,lanseaza cea de-a doua piesa noua cu videoclip din maratonul de 10 confesiuni muzicale pe care si-a propus sa le faca in cadrul proiectului aniversar, noul single al artistului, produs de HaHaHa Productions, aduce si primul videoclip in carenu zambeste deloc - https://youtu.be/rKjqZH4XQiY Dupa piesa-manifest, lansata pe 10 martie, cu primul videoclip din cariera sub forma unui scurtmetraj de animatie,este prin versuri si imagini o fuga intre realitate si imaginatie pentru regasirea iubirii in relatie, in pasi de framantare, asteptare, suspiciune si repros. Prins intr-o relatie in care asteapta, insa constata confuz ca este la randul lui asteptat, intr-un décor clasic care in spatele fiecarei usi ascunde un alt décor, urban, halucinant, complet neasteptat, personajul ajunge sa vada si sa auda de la persoana iubita propriile temeri si reprosuri.Regizat de, cu imagine semnata de Liviu Marghidan, videoclipul pieseis-a filmat intr-o zi si o noapte pe Domeniul Manasia, dar si in Bucuresti, in Centrul Vechi si pe acoperisul uneia dintre cele mai inalte cladiri din oras. Postproductia a avut un rol foarte important, realizatorii au avut nevoie de cateva cadre executate in CGI, care sa accentueze secventele de asteptare continua, cand Smiley deschide usa casei si se trezeste deasupra Bucurestiului sau deschide un geam si ajunge pe o strada in Centrul Vechi.- refrenul acesta se aude pe diverse tonalitati in multe case si relatii, iar fuga unuia dupa celalalt, desi fizic ei se afla unul langa celalalt, este confuza si dureroasa.”, spunedespre piesape care o daruieste publicului sau in anul de sarbatoare cu numarul 10 prin proiectul"Este prima mea colaborare cu. Sunt incantat atunci cand cunosc oameni care creeaza din pasiune. Am avut aceeasi senzatie si la filmare, a fost o energie buna, extrem de productiva. Mi-am dorit sa fac un clip cu o poveste aparte, un clip mai putin descriptiv. Sunt adeptul povestilor si in videoclipuri, imi place sa creez situatii neasteptate si sa surprind publicul. Ca-n viata, aparentele trebuie decodificate, aceasta este si esenta povestii din videoclip. Aparent, el este cel care traieste o drama, asteptand-o pe ea pana tarziu in noapte. Am gasit insa, acest twist care este relevat la sfarsitul clipului, cand realizezi ca, de fapt, el, cel care agonizeaza, este asteptat acasa de catre iubita, iar totul s-a derulat in imaginatia lui. De multe ori, cand iubesti si din dorinta de a conserva o relatie, poti avea o mie de trairi sau de stari”, explica, regizorul videoclipului “al lui