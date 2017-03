Socant: Au vrut sa fure "legatura" de la picioarele Ilenei Ciuculete? Detalii surprinzatoare

Sotul vedetei, Costel Gales a luat decizia de cumpara pentru artista un sicriu cu capac de sticla, deoarece si-a dorit ca nimeni sa nu o atinga.In afara de asta, oamenii din biserica au mai vorbit despre un motiv pentru care familia a decis sa nu lase descoperit corpul artistei. Acesta este legat de o traditie care tine de ritualul inmormantarii: legatura sau „piedica” de la picioarele mortului (ata sau sfoara cu care sunt legate picioarele mortului) trebuie scoasa, inainte de inmormantarea propriu-zisa de unul dintre membrii familiei, dupa slujba de dezlegare. Dupa ce se scoate, aceasta se lasa in sicriu. De multe ori, insa, „piedica” ajunge pe alte maini.„Piedica” de la mort e considerat un instrument extrem de puternic de catre vrajitoare. Acestea sustin ca firul de ata ajuta in descantecele de dragoste (legarea cununiilor) sau in dezlegarea blestemelor. Evident, vorbim despre superstitii fara baza reala, insa, in Romania anului 2017, nu putine sunt cazurile in care familia ajunge sa pazeasca sicriul de teama celor care vor sa „fure” legaturile, noteaza wowbiz.ro.