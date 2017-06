Sonia Trifan, look nou inainte de nunta. Cum arata vedeta acum

Dupa ce a consultat mai multi specialisti, vedeta a decis sa rezolve tot ce o deranja la look-ul ei: „Am dorit sa scap de cearcane, imi displaceau profund. De asemenea, tenul meu arata obosit, tern, fara stralucire. Poate din cauza oboselii acumulate in ultima perioada.Pregatirile pentru nunta m-au stors de toata energia, lucru care s-a vazut si pe fata mea si pe spatele meu. De asemenea, am dorit sa-mi schimb culoarea parului, sa adopt un look care sa ma reprezinte...”, spune vedeta.Astfel, cu putin timp inainte de marele eveniment, designer-ul s-a lasat pe mana unor veritabili profesinisti – doctor Florin Juravle, medic chirurg-estetician (clinica Statera), hair-stylistului Paul Radu si a maseorului Stefan din Comuna Chiajna – fiind extrem de incantata de rezultat: „Sunt foarte multumita de imaginea mea, ma simt fresh si arat exact cum am visat – am scapat de cearcanele nesuferite, pielea mea arata stralucitor, iar parul... parul este o minune!Port cea mai moderna culoare, blond-ul-argintiu atat de greu de obtinut cand doresti sa-ti pastrezi parul sanatos! Multumesc mult celor mai buni profesionisti, dlui. Doctor Florin Juravle, hair-stylistului Paul Radu si maseorului cu maini de aur de la Ga’Beauty Salon!”.Pentru noul look, Sonia a beneficiat de tratamente de umplere a cearcanelor cu acid hialuronic si de cateva sedinte de mezoterapie, considerate de catre dr. Florin Juravle potrivite pentru varsta si problemele vedetei:„Solutia ideala in cazul Soniei a fost umplerea cearcanelor cu acid hialuronic, o procedura extrem de uzitata si eficienta, cu efecte imediate, care se repeta la cca. 9 luni. Pentru stralucirea tenului am optat pentru cateva sedinte de mezoterapie, o procedura care reintinereste pielea prin utilizarea de substante precum acidul hialuronic, multivitaminele, aminoacizii, coenzimele si antioxidantii. Acestea stimuleaza productia de colagen si regenerarea elastinei, elimina formarea si daunele radicalilor liberi, favorizeaza hidratarea pielii, imbunatatirea tonusului si texturii pielii, netezirea ridurilor fine si chiar a celor mediu-profunde”, ne explica doctorul Florin Juravle, medic chirurg estetician.Pentru schimbarea culorii parului, Sonia a petrecut cca. 5 h la Hair Wizard, salonul unde Paul Radu reuseste sa faca minuni. A trecut prin doua decolorari si o vopsire, parul fiindu-i tratat cu substante special comandate de afara pentru ea. „Pentru a ajunge la aceasta culoare speciala, am indepartat in totalitate galbenul din fondul de decolorate, folosind o pudra in amestec cu o crema decoloranta, care deschide pana la 9 tonuri. Dupa ce am obtinut o culoare curata, fara alte nuante nedorite, am aplicat culoare fina, care acopera si trateaza parul in intregime, lasandu-l plin de stralucire”, explica hair-stylistul Paul Radu.De durerile de spate, Sonia a scapat gratie maseorului ei personal, despre care sustine ca are maini de aur. A mers dupa el tocmai in Comuna Chiajna, pentru ca e singurul care o face sa se simta ca nou-nascuta: „I-am spus ca voi merge dupa el oriunde ar lucra... Masajele de intretinere corporala si cel cu pietre vulcanice sunt cele mai bune remedii atunci cand ma simt obosita si incordata”, marturiseste vedeta.