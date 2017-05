Sonia Trifan se marita. Iata ce obiceiuri ciudate vrea sa faca la nunta

„Am gandit evenimentul in cele mai mici detalii. Stiu ca imi doresc o nunta fastuoasa, intr-o locatie deosebita, cu momente si obiceiuri inedite, spectaculoase, o nunta de care toata lumea sa-si aminteasca cu placere peste ani. Nu o sa fie o nunta traditionala cap-coada, insa nu vreau sa deconspir surprizele, vor fi foarte multe”, declara ea. Ce stim sigur este ca la nunta Soniei se va „juca gaina” si vor defila cateii. Mai exact Inimioara, principalul cavaler de onoare, patrupedul pe care vedeta l-a adoptat de la un adapost in urma cu aproape patru ani.„El va avea importanta sarcina sa aduca verighetele la altar, pe covorul rosu. Pentru ca asta sa fie posibil, am apelat la Mihai Nae, unul dintre cei mai buni dresori canini din Romania, cunoscut pentru rezultatele extraordinare obtinute in cei peste 15 ani de cariera. Inimioara are un rol-cheie, caci fara verighete nicio casatorie nu se intampla. In plus, el trebuie sa defileze elegant spre altar, nu mi-as dori sa sara si sa-mi strice rochia”, adauga ea. La fel de spectaculoasa este si optiunea Soniei de a purta nu una, nu doua, ci cinci rochii de mireasa. Doar una singura va purta semnatura ei, restul fiind modele marca Oksana Mukha si Oriana Sposa, alese din zeci, poate sute vazute de cand se viseaza mireasa, atat la designerii autohtoni, cat si la cei din afara tarii. „Asa am visat dintotdeauna, sa schimb cat mai multe rochii. Mi-e practic imposibil sa ma opresc asupra unui unic model, drept pentru care imi voi surprinde invitatii atat la primire care, apropo, si ea va fi una atipica, cat si pe parcursul noptii, cand voi fi pe rand – printesa, sirena si excentrica”.Despre locatie, artista spune ca este una magica, un salon imperial spectaculos, care va fi aranjat conform doleantelor ei cu ajutorul bunelor sale prietene – Mihaela Borcea si Valentina Pelinel. Tot la cele mai bune prietene a apelat designer-ul pentru rolurile de domnisoare de onoare – cincisprezece la numar, printre care Margherita de la Clejani, fiica nasilor – Viorica si Ionita de la Clejani. Si, la atatea domnisoare de onoare, tot atatea buchete, iar pentru mireasa 3 buchete diferite – unul pentru ceremonia religioasa din 11 iunie, unul la slujba de multumire care va avea loc in aer liber, pe 17 iunie, cel de-al treilea fiind cel la care miresica va renunta in favoarea uneia dintre domnisoarele care doresc sa-i calce pe urme. Toate realizate cu multa maiestrie de o alta buna prietena a Soniei, Denisa Rogowski.