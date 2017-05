Sora Deliei se casatoreste astazi. Prima imagine cu rochia de mireasa

Oana este in toiul pregatirilor pentru cel mai important eveniment din viata sa. Sora Deliei a ales o rochie de mireasa realizata de un creator roman, iar Delia a facut publica prima imagine cu aceasta pe o retea de socializare. Nasii de cununie ai Oanei vor fi chiar Delia si sotul acesteia, Razvan.Sambata, Oana s-a cununat civil si a avut parte de o surpriza neplacuta, deoarece mama ei, Gina, a ajuns la finalul ceremoniei, dupa ce spuse deja "Da", in fata ofiterului de la Starea Civila.Delia si Razvan Munteanu s-au casatorit in urma cu patru ani iar cununia a avut loc la celebra ”Poarta a sarutului” realizata de Constantin Brancusi, din Targu-Jiu, orasul de unde este originar mirele si managerul artistei.