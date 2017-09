Sotia lui Ion Iliescu are o batranete linistita. Uite ce pensie uriasa are

Motivul? Se pare ca Nina Iliescu are mari probleme de sanatate.Problemele la picioare sunt cele care îi provoacă dureri şi o greutate la deplasare. Oricum, atunci când iese din casă, ea este nu doar păzită, ci şi ajutată de către un angajat al Serviciului de Pază şi Protecţie. Unui singur loc i-a rămas fidelă, şi acela este coaforul. Pentru că Nina Iliescu, deşi are 86 de ani, se îngrijeşte ca-n tinereţe. Si daca va intrebati cum traieste fostul prezidential, pai aflati ca Nina Iliescu, acum in varsta de 86 de ani, are o pensie chiar mai mare decat a fostului sef de stat. Astfel, in timp ce Ion Iliescu are o pensie de 9.200 de lei (in 2016, conform Capital), sotia sa are o pensie de 10.600 de lei, dupa cum scrie libertatea.ro.