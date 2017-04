Sotia lui Michael Schumacher, aparitie socanta dupa trei ani. E de nerecunoscut

Pilotul de Formula 1 este in coma si nu si-a revenit, insa sotia sa spera in continuarea intr-un miracol, de aceea il tine conectat la aparate.Recent, Corinna a participat la primul sau eveniment, dupa o disparitie de 3 ani. Ea a urmărit pe viu cele trei curse ale fiului ei. Mick Schumacher a terminat pe locurile 6, 8 şi 18. La final, cei doi Schumacher s-au fotografiat cu Jean Todt, fostul şef de la Ferrari."Este bine să fii la Silverstone cu Corinna și Mick. Aceasta ne amintește de vremurile bune", a scris jean Todt pe twitter, alături de fotogtrafie. Mick Schumacher (18 de ani), fiul lui Michael Schumacher (48 de ani), a vorbit despre momentul în care va face saltul către Formula 1, competiție în care părintele lui a câștigat de șapte ori titlul mondial. "Încă nu sunt pregătit pentru Formula 1.Este primul meu an în Formula 3, așa că obiectivul meu este să învăț și să încerc să fiu în topul tinerilor", a declarat fiul lui Michael Schumacher, vicecampion al Germaniei și al Italiei în Formula 4.