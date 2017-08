Sotul Andreei Balan, gest iresponsabil cu fetita. Iata ce a facut in parcarea unui mall

Recent, actorul a fost surprins la cumparaturi impreuna cu fetita sa de 10 luni. Au adus impreuna bagajele la masina, insa George a facut apoi un gest iresponsabil. A prins-o pe micuta in scaunul auto, insa a lasat-o singura in masina inchisa pret de cateva secunde, timp in care el s-a dus sa aduca la masina alte bagaje.Andreea Bălan şi George Burcea formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz. La sfârşitul lunii martie, cei doi au decis să se căsătorească pe Sunset Beach, o superbă plajă californiană. Pe 9 octombrie 2016, cântăreaţa a adus pe lume o fetiţă, Ella Maya, care a fost botezată pe 22 aprilie.