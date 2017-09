Sotul Ilenei Ciuculete a recunoscut: "Am inselat-o. Ea stia"

Acest lucru vine ca o completare a unei declaratii socante a sotului indragitei cantarete, si anume ca acesta ar fi inselat-o oricum pe Ileana in timpul casniciei. Mai mult, regretata artistia stia despre indiscretia lui Cornel Gales."Da, am inselat-o pe Ileana. Ea stia. Am o relatie cu doamna Viviana. Am o relatie profesionala. Doliul se poarta in suflet, nici nu ai voie dupa 40 de zile. Eu sarut mana femeilor, asta e un gest nobil. O cunosc de cateva luni. Cand problemele s-au acutizat mi-au sarit in ajutor mai multe femei de afaceri din lume, am refuzat multe propuneri pentru ca nu mi se potriveau. Sunt cateva luni de cand sunt angajat aici. Nu aveam cum sa o cunosc de pe vremea cand traia Ileana, eram foarte ocupat. Nu credeam ca mai exista femei asa puternice, este o femeie pregatita profesional si personal. Nu este casatorita, ci divortata.Este o femeie de afaceri care a reusit sa ma echilibreze psihic. In aceaste infotripuri, ne cazam la hotel, uneori ne cazam intr-un apartament. Nu e tocmai placut sa stai cu sefa, mai mergi la toaleta! Este un bun psiholog. E o femeie foarte puternica. Nu vezi ca exista o apropiere? Inima imi bate mereu cand o vad pentru ca e sefa", a declarat Cornel Gales, aseară, în cadrul emisiunii Wowbiz. Ileana Ciuculete a murit pe 14 martie. Artista ar fi făcut o ciroză galopantă izvorâtă dintr-o hepatită C despre care nici nu știa și a decedat la spital, în brațele soțului ei. Iubita interpretă de muzică populară avea 59 de ani.