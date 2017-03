Sotul Ilenei Ciuculete, la un pas de sinucidere

„Eu am vorbit cu Ileana acum cinci zile. Cand am sunat-o am avut impresia ca am sculat-o din somn(...). Mi-a zis (Cornel Gales - n.red.) ca Ileana a plecat, a plecat definitiv dintre noi, iar in clipa aceea a inceput sa tipe, iar eu am crezut ca paralizez cand am aflat. Cornel nu o lasa sa faca absolut nimic, ii facea masaj, nu o lasa sa se duca nici sa ia o paine. ii iesise o galma, iar a doua zi i se umflase prea tare. S-au dus la doctor si i-a zis ca nu mai are scapare. A spus ca ma gandesc sa-mi iau viata, dar nu am cum ca imi ia diavolul sufletul si nu ajung langa Ileana daca ma omor”, a declarat Elena Merisoreanu pentru „Agentia VIP”.