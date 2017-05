Stefan Banica Jr, replica foarte urata la adresa fiicei sale: "Ce taranca"

Cei trei au vorbit deschis despre relatia pe care o au, insa la un moment dat Stefan Banica i-a adresat fiicei sale o replica foarte urata."Stefan a crescut. E la o varsta foarte perculoasa, dar e un copil tare bun. Mi-as dori sa nu fie influentabil, sa fie cu picioarele pe pamant. M-am uitat la niste poze cu el si cu mine. Seamana. E unu la unu, cu mentiunea ca el a mai frumusel, are ochii albastri. E talentat la dans, e si bucatar talentat, are multe aptitudini, l-am vazut si la teatru, pe scena! Merge la niste cursuri pentru a-si dezvolta increderea in el. Violeta e o bomba cu ceas. E foarte desteapta, jucam macao, iar cand vede ca pierde nu mai joaca. Sunt atat de fericit ca e fetita, pentru ca sunt doua relatii diferite. Eu am fost convins ca o sa am doi baieti, ca tata si ca bunicul meu”, a marturisit artistul la radio Europa Fm.Radu Stefan a spus despre el ca este activ, ca are simtul umorului si l-a invatat sa fie punctual. La randul sau, baiatul lui Banica nu a ramas dator si l-a facut pe artist sa fie optimist, calitate care ii lipsea.Cu Violeta, Stefan Banica joaca carti. “Se mai si supara si pe mine. De exemplu, la carti, eu castig, iar el arunca apoi cu ele pe jos, pentru ca se supara”, i-a marturisit fetita senina Andreei Esca. Surprins de afirmatiile Violetei, Stefan a inceput sa rada si sa-i atraga atentia ca lucrurile nu stau chiar asa: “Ce taranca! De ce minti, mai, tati, mai? Eu castig, de fapt. Violeta e foarte desteapta, jucam macao si cand vede ca pierde nu mai joaca, iar eu ii spun tot timpul ca trebuie sa-si ia revansa”, a completat amuzat artistul.