Surpriza uriasa: Cine ii ia locul Ilincai Vandici la "Bravo ai stil"

Vedeta este insarcinata in 8 luni si va intra in maternitate in curand. Locul sau va fi luat de cantareata Andreea Banica, potrivit cancan.ro.De curând, artista a postat pe pagina personală de Facebook un video în care apare la o sesiune de machiaj. Aceasta precizează că se pregăteşte pentru o sesiune foto, ocazie cu care a confirmat că o va înlocui pe Vandici la ”Bravo, ai stil!”., a confirmat Andreea Bănică, după ce CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din România, a dezvăluit că aceasta o va înlocui pe Ilinca Vandici.