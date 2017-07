Tavi Clonda a dezvaluit ce nume vrea sa ii puna bebelusei sale

Recent, Tavi a dezvaluit chiar la ce nume se gandeste pentru micuta care urmeaza sa vina in curand pe lume.„Numele, avem câteva variante, dar suntem superstiţioşi. Vrem idei de nume. Noi avem multe. Probabil va avea şi un nume sfânt. Nu sunt condiţionat de vreo regulă. O să aibă un nume, două, poate chiar trei. Lista e foarte lungă”, a povestit Tavi Clonda.Gabriela Cristea in schimb spune ca suporta cu greu ultimele luni de sarcina, mai ales ca picioarele au inceput sa i se umfle foarte rau.„Ea e bine până acum. E în regulă. Au început mici probleme. Se mai umflă un picior, e cald. A început să doarmă mai puţin noaptea. Dăm drumul la aer, dar şi cu aerul e bine şi nu prea. A început să aibă vise, nişte trăiri altfel. Da, i se mai umflă picioarele ziua. Mai avem răbdare, nu ne grăbim. Trebuie să ai răbdare şi lucrurile vin la momentul lor. Am pregătit camera, trebuie să vină şi mobila. Amândoi facem tot. Într-un cuplu aşa e frumos. Când merge singură mă sună: uite, e bună culoarea asta? Ne sfătuim. Am ales culori calde pentru cameră. Este un roz şi un bej. Nu este un roz aprins, e pudrat aşa. Am primit cadouri”, a spus Tavi Clonda. „Noi am avut o înţelegere: nu ne enervăm. Adică nu ridicăm tonul, nu creăm energii negative. O calmez, o mângâi, o iubesc, o pup. Aşa face şi ea când sunt eu nervos. Ingredientele pe care le folosim sunt glumele, simţul umorului. (…) Mânca înainte peştele, dar acum nu mai mănâncă. Nu prea pot să mănânc singur. Noi nu mai gătim cu sare. Ea nu mai are voie. Ea nu s-a schimbat decât în bine. E mai fericită. În afară că nu prea doarme şi nu se odihneşte. Şi miroase foarte frumos, miroase parcă a bebeluş. Să o descriu în trei cuvinte: Frumoasă, specială, adorabilă. (…) Vreau să fac un album pentru fetiţă cu cântece de leagăn”, a mai povestit Tavi Clonda.