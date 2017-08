Teo Trandafir, in costum de baie. Cum arata vedeta

In urma cu cativa ani insa, pe cand fiica ei Maya avea doar cativa anisori, Teo Trandafir a facut publice cateva imagini in care apare la mare, alaturi de micuta ei, si este imbracata in costum de baie.Acum, Teo Trandafir poate spune insa ca este o femeie implinita. Dupa ani la rand de diete care au esuat, vedeta a decis sa isi faca o operatie de micsorare a stomacului, in urma cu doi ani, iar acum are o silueta de invidiat. A slabit peste 40 de kilograme si este intr-adevar fericita de felul in care arata.