Teo Trandafir, marturisiri despre mama biologica a fiicei sale

Teo a infiat-o pe Maia dupa ce a fost intrebata “de niste prieteni daca as fi interesata sa adopt un copil ai carui parinti nu au o situatie tocmai buna. Am zis da. Asta se intampla cand Maia inca era in burta mamei sale. Apoi, fara nici o legatura cu cazul Maiei, au mai aparut alte astfel de oportunitati. Mi-am zis ca e clar un semn, ca e timpul sa adopt un copil. Am tinut sa fie Maia aceea“, a povestit Teo Trandafir, potrivit celor de la sfatulparintilor.ro. In plus, Teo a dat mai multe detalii şi despre mama biologica a Maiei: „Nu, nu stiu nimic despre ea“.De asemenea, atunci cand a fost intrebata daca fiica sa a intrebat vreodata despre mama sa „adevarata“, vedeta TV a marturisit ca „O singura data. I-am spus ca mama ei a facut tot posibilul sa o tina langa ea, dar nu a putut din mai multe motive, care nu au tinut de ea. A inteles. Apoi i-am mai spus ca Dumnezeu a trimis-o in casa noastra“. Recent, intr-una dintre transmisiunile live de pe Facebook, Teo a avut-o invitata pe insasi fiica ei. in timpul filmarii, vedeta i-a spus Maiei ca nu sunt „rude de sange”, iar reactia copilei a fost una cu adevarat induiosatoare. „Noi doua ne-am intalnit la un moment dat in viata ta, atunci cand tu te-ai nascut, si ne-am asteptat ca la un moment dat sa existe discrepante intre noi. Mai ales ca tu esti intr-o situatie mai speciala si noi doua nu suntem... cum spun oamenii, «rude de sange»”, a spus Teo. „Am cladit impreuna o relatie foarte stransa. Ne intelegeam din priviri, gesturi, mimica. Nu as putea spune cuiva „mama” care nu s-a implicat sub nicio forma in cultura pe care o am, in ce stiu azi. si asta cu sangele, dupa parerea mea, nu e cea mai potrivita chestie. Sunt frati de sange care nu se inteleg, si copii de sange si tot felul, care nu au relatii tocmai potrivite cu parintii lor”, a raspuns Maia.