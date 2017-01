Teo Trandafir, obsedata sa nu se ingrase. Uite ce mananca

In urma cu trei ani, Teo Trandafir a suferit o operatie de micsorare a stomacului, cu ajutorul careia a dat jos 60 de kilograme.Astfel, dupa ani intregi in care a tinut diete peste diete, realizatoarea TV a reusit in sfarsit sa ajunga la silueta mult visata, dupa ce ajunsese sa cantareasca 120 de kilograme.Acum insa Teo are mare grija sa nu se ingrase si are chiar o obsesie in acest sens. Mananca putin si des. Un smoothie de legume sau de fructe ii poate inlocui o masa, a marturisit ea pentru Wowbiz.ro. La micul dejun, serveste aproape in fiecare zi aceleasi lucruri: paine, unt, cafea si apa.La serviciu mananca o ciorba, iar in timpul emisiunii mai mananca pufuleti."Sunt obsedata ca o sa ma ingras la loc! Cu toate acestea, le-as spune tuturor oamenilor care ma invidiaza ca nu conteaza ce se va intampla in viitor, eu am castigat trei ani de viata, in care pot sa ma bucur de mine, pot sa imi cumpar haine din magazin, ceea ce era practic imposibil in cazul meu in trecut. Am castigat trei ani de normalitate, de a nu se mai spune despre mine, ia uite-o cat mananca. Pai, daca inainte, luam in gura un bob de strugure in gura, lumea ma blama si spunea… ia uitati-o cum baga in ea. Acum prietenii imi zic: “Dar nu mananci, draga, si tu ceva?! Deci cum o dai, tot ca dracu’ iese, nu e bine nicicum", a povestit Teo Trandafir.