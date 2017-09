Teo Trandafir, salariu urias la Kanal D. Iata cat incaseaza pe luna vedeta

Potrivit bugetul.ro, realizatoarea TV ar incasa lunar suma de 20.000 de euro. Aceasta dezvaluire a creat rumoare in showbizul romanescu, iar mai multi prezentatori au dorit sa isi renegocieze salariile dupa ce au aflat cat castiga Teo.Remuneratia este un motiv serios pentru Teo sa renunte la concediu. “Toata lumea ma intreaba de ce nu plec in concediu. Probabil pentru ca placandu-mi atat de mult ceea ce fac si serviciul pentru mine reprezinta un concediu nesfarsit. Filmam pentru un nou format, o sa vedeti in curand despre ce este vorba” le-a marturisit Teo Trandafir fanilor.In ultima perioada, Teo Trandafir a slabit foarte mult si si-a schimbat stilul vestimentar. Noul look o intinereste cu cațiva ani, este intr-o forma de invidiat. Cea mai recenta aparitie, de miercuri seara, i-a adus numai laude.