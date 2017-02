In realitate insa, se pare Donald Trump ia un tratament care il ajuta la cresterea parului. Potrivit medicului sau, Harold Bornstein, presedintele Americii urmeaza un tratament pentru vindecarea prostatei, care are ca efect secundar intarirea radacinii parului.Pentru a demonstra ca este parul sau natural, Donald Trump s-a lasat chiar ciufulit in direct, in cadrul unei emisiuni TV.