Toti au spus ca se despart, insa Marius Elisei i-a facut o surpriza uriasa Oanei Roman

Din fericire, se pare ca a fost doar o cearta, ca in toate cuplurile, iar cei doi au decis sa isi continue casnicia.După ce a trebuit să dizolve scandalul iscat în legătură cu presupusul divorț, Oana și-a luat o zi de repaos și s-a recompensat la un salon din Capitală. După câteva ore bune de răsfăț, când s-a întors acasă, vedeta a avut o mare surpriză.„După o săptămână foarte tensionată, ieri (vineri, 13 ianuarie, n.r.) m-am hotărât că vreau să mă relaxez, să am grijă de mine... M-am dus la salon (...) și mi-am luat o jumătate de zi pentru mine. Coafat, întreținere gene, cosmetică și manichiură! Seara, acasă, mă aștepta Marius cu un superb buchet de flori!”, a povestit Oana, pe profilul personal de Facebook. Gestul romantic anunță o reconciliere în familia vedetei, semn că Oana și Marius nu sunt nicidecum cu gândul la divorț.

