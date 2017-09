Traditii de Sfanta Maria Mica. Ce trebuie sa faci ca sa iti mearga bine

Nasterea Maicii Domnului, cunoscuta ca "Sfanta Maria Mica", marcheaza hotarul astronomic dintre vara si toamna. De asemenea, sarbatoarea anunta inceputul unor activitati specifice, precum culegerea unor plante si fructe tamaduitoare, batutul nucilor, culesul viilor, semanatul graului, orzului si secarei de toamna. Potrivit traditiei Bisericii, Ioachim, urmas al regelui David, si Ana, fiica preotului Matthan, erau casatoriti de multi ani, dar nu aveau copii, ceea ce era considerat un blestem din partea lui Dumnezeu. Cei doi s-au rugat cu durere in suflet, iar Domnul i-a ascultat si l-a trimis pe ingerul Gavriil sa le vesteasca faptul ca vor avea un copil ce se va umple de Duh Sfant inca din pantecele mamei sale si care va fi un "vas ales lui Dumnezeu".De aceea, in popor se spune ca rugaciunile adresate Maicii Domnului in aceasta zi de catre femeile care isi doresc un copil sunt mai ascultate ca oricand. Si cei care vor sa se casatoreasca se pot ruga in aceasta zi Maicii Domnului, ca sa-si gaseasca perechea potrivita.La sarbatoarea Sfintei Maria Mica, credinciosii care vor sa li se implineasca o dorinta se roaga in biserici care poarta hramul Nasterea Maicii Domnului. In Bucuresti exista mai multe biserici care poarta hramul Nasterii Maicii Domnului, unde credinciosii se pot ruga la icoane facatoare de minuni ale Precistei: Biserica Foisor; strada Foisorului nr 119, sectorul 3 Biserica Scaune, strada Scaune nr. 2, sectorul 3 Biserica Teiul Doamnei, strada Petricani nr. 3, sectorul 2 Biserica Zlatari, Calea Victorie nr.12, sectorul 1 Ca la orice mare praznic, in aceasta zi nu se fac treburi casnice, nu se spala rufe si nu se face curatenie pentru a nu atrage raul. Si tot pentru liniste in case, credinciosii tin candelele aprinse in dreptul icoanei Fecioarei Maria si impart din fructele toamnei pentru morti.