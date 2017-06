Traditii si superstitii de Rusalii! Ce e foarte important sa NU faci in aceasta zi

In popor, Rusaliile sunt cunoscute si ca: iele, zane, soimane, milostive, doamne, imparatesele-vazduhului sau ursoaice. In mod traditional Rusaliile erau respectate, dar nu indragite pentru ca aduceau tot felul de boli. Oamenii nu stiu cate sunt si nu le spun pe nume, ca nu cumva sa le supere.Se crede ca Rusaliile umbla imbracate in alb, danseaza in vazduh si cauta locuri neumblate. Locurile unde au jucat, raman arse si neroditoare.Ce nu trebuie sa faci sub niciun chip de Rusalii Sa nu mergi la scaldat in ziua de Rusalii, fiindca este pericol mare de inec!Sa nu lucrezi, fiindca atragi asupra ta mania Rusaliilor. Sa nu te urci in arbori sau in locuri inalte si nici sa calatoresti departe de casa.Sa nu te certi cu nimeni, caci vei luat de Iele.Sa nu te duci la fantana sau sa nu dormi sub cerul liber in noaptea de Rusalii, deoarece vei cadea sub puterea IelelorDe Rusalii, credinciosii trebuie sa duca la biserica ramuri verzi de nuc sau de tei, plante despre care se crede ca alunga spiritele rele.Acestea trebuie apoi pastrate toata vara pentru a apara ogorul si gospodaria de furtunile si grindina ce s-ar putea abate asupra lor. Ramurile verzi de nuc si de tei se pun la porti si la usi pentru a te pazi de rele. In unele locuri, femeile stau in raspantii, cu stergare si vase mari cu apa, in care pun frunze de nuc si spala picioarele trecatorilor. Din Duminica Mare, sau a Rusaliilor, se poate incepe culesul plantelor de leac; pana la aceasta data, se considera ca plantele sunt contaminate de catre Rusalii, potrivit libertatea.ro. De Rusalii, multi romani le sarbatoresc pe femeile care poarta numele Roxana si Ruxandra!