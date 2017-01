Trecutul scandalos al Melaniei Trump. Nicio prima-doamna nu a aparut in imagini atat de deocheate

Pictorialul este unul destul de scandalos, deoarece Melania simulează o relaţie intimă cu o altă femeie. Imaginile au fost realizate în Manhatann în 1995 când aceasta lucra ca model sub numele de “Melania K”. Pozele au fost publicate de revista lunară Max Magazine, dispărută între timp de pe piaţă.Jarl Ale de Basseville, fotograful care le-a pozat pe Melania şi partnera acesteia, modelul scandinav Emma Eriksson, apără pictoralul precizând că este vorba despre “frumuseţe, nu pornografie”."Sunt mereu şocat de felul în care industria pornografică distruge emoţia, esenţa purităţii şi naturaleţea. (…) Mereu mi-a plăcut să fotografiez femei împreună, mai ales că am fost cu multe care îşi doreau un menage a trois”, spune fotograful francez Jarl Ale de Basseville. El a mai declarat că Melania s-a comportat ca o “veritabilă profesionistă”.A fost protagonista unei sedințe foto cu tematica lesbiană din Manhattan, în 1995, când Melania Knauss, în vârstă de 25 de ani poza sub numele de "Melania K." Actuala soție a celui de al 45 lea președinte al Americii a pozat nud într-un pat alături de modelul scandinav Emma Eriksson, de asemenea goală. Actuala primă doamna o îmbrățișează pe la spate, lăsându-i sânii a vedere.