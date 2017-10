Tudor Chirila, accident rutier grav. A sarit cu masina in aer

"Bulgaria este prima tara unde am facut o cascadorie de tip Hollywood. Eram in Bulgaria si mergeam printr-un oras, era liber. Cred ca era duminica. Mergeam cu 80 km/ora si la un moment dat, m-am trezit in aer, cu toata masina. A durat vreo trei-patru secunde.Noroc cu masina, ca era tare. Erau niste ridicaturi, din acelea nesemnalizate, de beton. Una are 35 cm inaltime. Eu aveam 80 km/ora si m-am trezit in aer. A fost beton", a povestit Tudor Chirila la Radio Guerrilla.