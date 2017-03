Tuncay a dat lovitura in afaceri. Turcul incaseaza comisioane uriase dupa divortul de Andreea Marin

Tuncay Ozturk, fostul sot al Andreei Marin, are o afacere infloritoare de cand s-a despartit de vedeta.Acesta promoveaza servicii de oftalmologie, boli cardiovasculare, pediatrie, chirurgie estetica, fertilizare in vitro, implant de par si chiar oncologie sau neurochirurgie. Turcul se bazeaza foarte mult pe colaborari cu medici din tara sa, care au rezultate foarte bune, astfel ca el intermediaza tratarea unor afectiuni grave ale pacientilor romani in spitalele din Turcia. Tuncay este vizitat de medici care vin special in Romania pentru a consulta (uneori chiar si gratuit) pacienti romani.Din toate aceste servicii, Tuncay incaseaza un comision, pentru ca, practic le aduce clienti marilor specialisti turci, care insa nu sunt la fel de cunoscuti ca el.