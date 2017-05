Tuncay Ozturk, declaratii incendiare. O acuza pe Andreea Marin de infidelitate

”Sunt oameni care nu vor sa vorbeasca despre viata lor personala si oameni care spun ca nu vor sa vorbeasca despre viata lor privata, dar o fac ori de cate ori li se da ocazia.”Ca sa fiu sincer, m-a plictisit acelasi subiect din nou si din nou dar observ ca anumite persoane nu au obosit sa scrie in continuu aceleasi lucruri. Am preferat totdeauna sa pastrez tacerea dar din pacate, responsabilitatile care tin de mine, precum angajatii mei, victimele colaterale, familiile si relatiile acestora, m-au impins sa neg din nou zvonurile. Nu am nicio relatie in momentul de fata. Luand in considerare faptul ca 90% din minciuni provin mereu de la aceeasi sursa media, acest lucru creeaza situatia si mai murdara. De asemenea, nu ma face decat sa imi fie mila de anumite persoane care sunt frustrate si neajutorate.(…)