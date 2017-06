Un bucatar roman, erou la Londra. S-a luptat cu un terorist: "Mi-era mila de omul ala pe care il taiau"

Acesta a si filmat atacul, dar a incercat sa ii si apere pe semeni sai, care erau injunghiati de teroristi.”Ferească Dumnezeu ce este aici. Nebunii ăștia au împușcat oameni. Uitați-vă fraților. I-am dat un baschet în cap la teroristul ăsta. (…) Adu ceva, adu-mi ceva mai dur. Adu-mi un par de sub masă. Făcălețul de sub masă, du-te și adu-l. Doi teroriști din ăștia au tăiat oamenii pe stradă. Uitați-vă ce e aici. Doamne ferește!”, spune românul de-a dreptul îngrozit de ceea ce se petrece pe străzile Londrei.Am aruncat cu prima ladă spre unul dintre ei, dar nu l-am nimerit. Aşa că am dat şi cu a doua, care l-a nimerit pe unul dintre ei, dar nu suficient de tare cât să-l îndepărteze. Atunci a venit şi poliţia. Au intrat cu maşina direct în ei. Mie mi-au făcut semn să mă îndepărtez, aşa că am ieşit din gang-ul acela şi am început să filmez. Au dat şi cu o grenadă sau ceva de genul, dar pe mine nu m-au nimerit că apucasem să mă îndepărtez câţiva metri.Nu pot să-mi explic exact ce s-a întâmplat. Cred că am reacţionat mai mult de frică. Mi-era şi milă de omul ăla pe care îl tăiau...Mi-a fost frică mai mult atunci când au aruncat poliţiştii cu grenada. Mi-era teamă să nu mă facă bucăţi. Dar când m-am dus la ei nu mi-a fost frică. Am întrebat o doamnă dacă au cuţite şi a zis că da. Atunci m-am gândit: Dă-i dracu'! Ce pot să-mi facă? Dacă le dau două lăzi d-astea...Mă gândesc să nu spună (n.r.- atacatorii) „uite, un leşinat de brutar ce ne-a facut” şi poate trimit pe cineva mâine peste mine la brutarie. Sunt şocat că n-a venit nimeni de la poliţia britanică să vorbească cu mine până acum. Încerci să faci un bine, dar nu ai de unde să ştii ce se întâmplă. Ăştia (n.r.- poliţia) nu-mi oferă nicio protecţie, nimic.". a declarat pentru adevarul.ro romanul.