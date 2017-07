Unde va fi inmormantata Denisa. Iata unde isi pot lua ramas-bun fanii de la artista

Artista a luptat luni la rand cu o boala incurabila, cancer hepatic. In cele din urma insa, boala a invins, iar Denisa s-a stins din viata dupa o lunga suferinta.Interpreta va fi inmormantata peste cateva zile in micul cimitir din curtea bisericii fostei manastiri valcene Morunglav. Mama cantaretei a fost inca de acum cateva saptamani la Stefanesti, unde a vorbit cu preotul de acolo si a pus la punct toate pregatirile. De altfel, intreaga familie a Denisei este inmormantata aici.Denisa a fost strans legata de fosta Manastire Morunglav. Cantareata a copilarit la cativa metri de curtea manastirii, casa bunicii sale materne fiind chiar peste drum de aceasta. De altfel, acolo este si locul unde Denisa incepuse sa lucreze la o casa.Inainte de a ajunge la Stefanesti (Valcea), localitatea natala in care tanara urmeaza sa fie inmormantata, familia se gandeste sa o aduca la capela cimitirului Bellu pe regretata artista, tocmai pentru ca miile de admiratori ai Denisei sa-si poata lua ramas bun de la ea. Asa a procedat si familia lui Aurelian Preda, rapsodul decedat pe 27 septembrie 2016.