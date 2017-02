Valentina Pelinel ii mai face un copil lui Borcea

Fotomodelul este plin de energie de cand a devenit mamica si spune ca isi doreste cu ardoare inca un copil. Micutul Milan Cristian a implinit deja 8 luni, timp in care si-a vazut tatal doar la penitenciar si la spital. Este dificil pentru tanara mamica, insa nu arata deloc acest lucru.Ba, mai mult decat atat, aceasta a declarat pentru Click! ca isi doreste sa mai faca un copil, acum ca a vazut cat de minunat este sa fii parinte. In plus, are si sprijinul lui Cristi Borcea care iubeste copiii si este topit dupa cel mai mic fiu al sau. Inca nu se gandeste la rochia de mireasa, insa abia asteapta sa faca botezul, mai spune Pelinel. Isi doreste insa sa il faca alaturi de Borcea, care insa mai are multi ani de ispasit.