Valentina Pelinel, reactie uluitoare dupa ce a aflat ca Borcea mai are un copil

Aceasta a declarat ca nu a luat bani de la Borcea, ci a avut o idila cu el, iar banii pe care acesta i-a dat au fost cadouri, mai ales ca are un copil cu el.“Îmi este dor de el. Am şi un copil cu Borcea. Duceţi-vă la mine la ţară şi vedeţi, dacă tot sunteţi aşa de curioşi. Eu vă întreb cine vă creşte copilul? Vedeţi câţi bani am luat. Nu sunt 220.000 de euro. A trecut un an şi jumătate”, a spus Terceanu, conform Antena 1. Cristi Borcea a cerut din spatele gratiilor să stea faţă în faţă cu femeia care îi pune serios în pericol povestea de dragoste cu fostul fotomodel, iar acest lucru ar trebui să aibă loc la mijlocul lunii mai.Actuala iubită a lui Borcea s-a declarat amuzată de această declaraţie. “Nu este nimic adevărat. Este o prostie! Am ascultat şi eu declaraţia dumneaei şi se vede că face mişto de toată lumea când trimite jurnaliştii să-i găsească acest copil. E penibil cum a escaladat. Pe mine mă bufneşte râsul”, a declarat Valentina Pelinel pentru click.ro.