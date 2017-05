Valentina Pelinel si Cristi Borcea si-au botezat copilul. Primele imagini

Omul de afaceri a fost eliberat pentru cateva ore din inchisoare si a petrecut cele mai frumoase momente cu familia. Milan Cristian a fost botezat intr-un cadru foarte intim, iar la ceremonie au participat doar parintii lui Cristi Borcea, mama și sora Valentinei, dar și nașa micuțului. Potrivit click.ro, cea care l-a creștinat pe Milan este doctorița Alexandra Mihai, fosta iubită a lui Liviu Negoiță.Cristi Borcea are doi copii cu Alina Vidican: un băiat, George Alexandru, de aproape 5 ani, şi o fetiţă, Gloria, de un an şi 8 luni. Cu Mihaela Borcea, are trei copii: Patrick (19 ani) şi gemenii Mihai Angelo şi Antonia Melissa (13 ani). El mai are o fată, Carolyn (10 ani), pe care a conceput-o cu o fostă amantă. Valentina Pelinel a dat naştere celui de-al şaptelea moştenitor oficial al afaceristului, micuţul Milan Cristian, acum în vârstă de 11 luni.