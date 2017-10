Veste bomba: Andreea Marin se marita din nou

Andreea Marin are un nou iubit. Acesta se numeste Adrian Brincoveanu si este consul al Romaniei in Tunisia.Este mai tanar cu 10 ani decat Andreea, insa se pare ca relatia este una destul de serioasa si dureaza inca din primavara. Carmen Harra, care a si spus in urma cu cateva luni ca in viata "Zanei" va aparea un nou barbat, sustine ca aceasta se va casatori in curand.„Se mărită din nou. Ea este o eternă optimistă. El este în orice caz un bărbat mult mai bun pentru ea decât Tuncay. Nu cred că e român, dar cred că e un băiat mult mai echilibrat, mai aşezat, mult mai normal. Un bărbat stabil, care ştie ce vrea, care ştie cum să trateze o femeie. Nu e un bărbat care face legi, restricţii, regulaţii, poliţie, nicio femeie nu vrea aşa ceva. Un bărbat care este pe tiparul ei, mai aproape de vârstă, nu pot să spun la exactitate. Cred că e tot puţin mai tânăr, ea fiind o energie foarte dinamică. Este o fată care pare mult mai tânără. Nu e diferenţa de vârstă care era între ea şi Tuncay. Este relativ fresh relaţia şi o să meargă (…) Este brunet şi încep să cred că este tot spre musulmanism, tot spre partea aia a lumii. cred că omul ăsta are o combinaţie de religii sau trage spre aceeaşi religie ”, suna previziunea lui Carmen.