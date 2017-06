Veste bomba: Cine ii ia locul lui Madalin Ionescu la Kanal D

Aflata in impas, conducerea postulul de televiziune a inceput imediat castingurile. Printre potentialii prezentatori se numara, Liviu Varciu, care mai are un contract cu Antena 1. De asemenea, un alt posibil candidat pentru postul de prezentator al emisiunii "Wowbiz" este si Jorge, care seamana putin in atitudine cu Madalin Ionescu.Surpriza vine insa la final. Victor Slav a fost si el vazut pe holurile televiziunii, iar multe voci sustin ca iubitul Biancai Dragusanu ar fi favorit. Luni insa se va face marele anunt si se va afla cu certitudine cine il va inlocui pe Madalin Ionescu.