Veste bomba: Iulia Vantur, insarcinata!?

”E foarte bine. Filmeaza pentru un nou film, care prima serie a fost foarte bun. Da, a fost o vacanta in familie. Mama lui e extraordinara. Si mama lui si tatal lui au voci foarte bune. Si tata, tatal meu. Evident ca toti asculta piesele, toti prietenii le asculta pentru a-mi da feedback. El se joaca cu tot felul de raspunsuri pentru ca s-a plictisit sa fie intrebat. Cand vezi ca oamenii tot insista cu o anumita intrebare si le da raspunsuri variate, poate unul ii multumeste. El nu s-a sarutat niciodata cu nimeni in filme. E impotriva credintelor lui. El se gandeste ca poate partenera lui are si ea un iubit acasa, un tata, care nu s-ar simti bine s-o vada intr-o asemenea ipostaza. Evident ca e un om dragut”, i-a marturisit Iulia Vantur lui Catalin Maruta.Catalin Maruta a abordat si subiectul ”copil”, spunandu-i frumoasei blonde ca va deveni mamica pentru ca acum se concentreaza pe cariera. Raspunsul vedetei a fost unul extrem de neasteptat: ”Nu e planificat neaparat sa am o cariera. M-am simtit si ciudat pentru ca multi oamenii muncesc toata viata ca sa faca asta si la mine a fost doar placere, pasiune. Cineva mi-a zis intr-o zi: ”Cineva ti-a dat un har, nu-ti bate joc de el”.Intrebarea lui Maruta a venit si dupa ce Iulia a afisat o burtica mai proeminienta decat de obicei.