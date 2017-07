Veste cutremuratoare: Denisa Raducu a murit in aceasta dimineata

Tânăra, în vârstă de 27 de ani, suferea de ciroză, iar familia ei a făcut eforturi supraomenești pentru a o face bine: internări în spital, angajarea unui psiholog personal, al unui bioenergoterapeut, ba chiar și o potențială vizită la o clinică din Cuba.Decesul vedetei a avut loc în urmă cu câteva ore, în jurul orei 4 dimineața, scriu jurnaliștii de la Spy News.Deocamdată, pe pagina oficială a artistei nu a apărut nicio notificare oficială, iar fanii care încă nu au aflat vestea cumplită continuă să îi ureze sănătate.Denisa a incercat din rasputeri sa ascunda faptul ca este bolnava, iar in media s-a aflat destul de tarziu. Chiar si atunci, atat artista, cat si rudele ei nu au dorit sa vorbeasca despre boala de care sufera. Vedeta a vorbit o singura data despre perioada grea prin care a trecut.„Am văzut totul. Am crezut că dacă nu o să mă implic foarte mult o să se oprească totul. Am văzut câtă lume mă iubește, am primit mii de mesaje. În niciun caz nu e cum s-a speculat în presă. Nu am murit, nu sunt nici pe moarte. E adevărat că am ceva probleme de sănătate, că am fost la Viena, dar nu m-au gonit acasă, așa cum s-a scris, că nu ar mai avea ce să-mi facă. Analizele îmi ies din ce în ce mai bine și eu sunt foarte optimistă. Nu am nicio legătură cu boala Ilenei Ciuculete. Are legătură cu ficatul, dar nu cu Ileana Ciuculete. În niciun caz nu am aceeași boală. E adevărat că fac un tratament naturist”, declarat Denisa pentru „Acces Direct”, in urma cu cateva luni.