Vesti triste. A murit Smaranda Jelescu, una dintre cele mai indragiste prezentatoare de la TVR!

Smaranda Jelescu, care a lucrat peste 20 de ani in TVR. Smaranda Jelescu a lucrat peste 20 de ani in Televiziunea Romana, la sectia culturala, unde si-a pus semnatura pe aproape 3.000 de emisiuni de televiziune, conform tvr.ro. Smaranda Jelescu s-a nascut pe 15 decembrie 1942 la Murfatlar, Constanta, A facut scoala primara si liceul la Constanta si a urmat cursurile Facultatii de Filologie a Universitatii din Bucuresti (1958-1962). A debutat in „Contemporanul”, in 1964, si a colaborat ulterior la „Romania literara”, „Lucefarul” si „Vatra”.