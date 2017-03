Wow la ce salariu a renuntat Iulia Vantur. Uite cati bani castiga la Pro TV

Acolo a devenit foarte cunoscuta, atat in plan muzical, cat si in cinematografie. De asemenea, Iulia Vantur este alaturi si de iubitul sau, celebrul actor indian, Salman Khan.Cei doi au o relatie de mai bine de trei ani, insa niciunul dintre ei nu a dorit sa confirme acest lucru. Salman Khan are o avere estimată la 200 de milioane de dolari, dar este recunoscut pentru escapadele sale amoroase. De la Pro Tv, Iulia Vântur câştiga un salariu demn de invidiat, potrivit bugetul.ro.Mai exact, vedeta a renunţat la salariul de 4.000 de euro pe lună, plus contractele sale de publicitate.