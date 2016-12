Anamaria Prodan nu se mai opreste din slabit. A ajuns o umbra

Anamaria Prodan sustine ca slabeste la fel de usor cum se si ingrasa, motiv pentru care nu-si face griji ca silueta sa va avea de suferit dupa sarbatori. Recunoaste ca este o gurmanda, ca mananca aproape orice, fiindca e si pofticioasa. Cu toate acestea, a reusit sa slabeasca foarte mult in ultima vreme, ba chiar fara prea mare efort.”Am foarte mult grija de mine. Au fost zile cand am baut doar o cafea si doi litri de apa..Asta pentru ca, atunci cand nu mi-e foame, nu consider ca-i necesar sa mananc. Tocmai pentru ca sunt o gurmanda, m-am nascut pentru a manca. De aceea ba ma ingras, ba slabesc si am probleme cu greutatea. Sport nu prea am timp sa fac. Cateodata ma duc la sala, cateodata nu. Sunt lenesa in momentul asta. Dar cand ajung seara acasa, numai de sala nu mi arde”, a declarat Anamaria Prodan pentru Libertatea.