Andreea Balan, cu fetita de 3 luni in brate: "Am simtit cum mi se inmoaie picioarele"

Andreea Balan tot posibilul sa fie cat mai mult in preajma fetitei sale, Ella Maya, iar atunci cand obligatiile de serviciu o determina sa plece de acasa, iubitul ei, actorul George Burcea, are grija de micuta.Artista a povestit pe blogul sau o intamplare recenta, care a facut-o sa sara in sus de bucurie.“De ceva timp incoace, ea a inceput sa “vorbeasca”, sa gangureasca si sunt innebunita sa avem tot felul de “conversatii”. Eu o intreb ce culoare aveau calutii din vis si ea imi raspunde “oo” “aa” bbb”. Daca am o zi mai stresanta sau mai obositoare, o astfel de “conversatie” sterge orice urma de stres si ma umple cu energie si fericire. Acum 3 zile am avut cel mai puternic sentiment de cand a venit pe lume.A zis pentru prima oara “mama”. Da, stiu ca la 3 luni un bebelus nu vorbeste si nu poate sa spuna mama, dar probabil ca un spasm atunci cand am luat-o in brate sa o pup, pur si simplu in loc de “oo, aa, bbb” i-a iesit “ma ma”. In acea secunda am simtit cum mi se inmoaie picioarele si cum ma topesc toata. Am inceput sa tip de fericire si sa dansez cu ea in brate. A fost magic. Abia astept sa retraiesc acest moment si sa imi spuna mama cu adevarat, voit si cu dragoste. Este minunat sa fii mama”, si-a exprimat solista incantarea.