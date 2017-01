Andreea Tonciu, schimbare radicala. Nu mai arata deloc asa

Andreea Tonciu a renuntat la aparitiile sexy si la ipostazele provocatoare. Acum se concentreaza exclusiv pe familia ei. „Mi s-a schimbat foarte mult viata, dar sunt foarte fericita. Sunt casnica. Toata saptamana am gatit, am stat cu Rebeca si am facut curat. Acum este o perioada mai dificila, pentru ca ii dau dintisorii si nu prea mananca.”, a dezvaluit ea la Kanal D.„Tot timpul meu este Rebecuta. Doar pentru ea traiesc acum. Numai pot dupa ea. Nu pot sa descriu viata fara ea. Daca pe ea o doare ceva, innebunesc. N-am crezut vreodata ca voi fi asa. Nu-mi placeau copiii, iar acum nu ma mai intereseaza unghiile, parul. Nu mai merg la solar. Garderoba mea este la fel ca anul trecut. Sotul meu imi mai cumpara cate ceva. Eu ii iau fiicei mele”, a mai precizat Andreea.Bruneta recunoaste ca se mai cearta din cand in cand cu sotul sau, insa considera ca discutiile in contradictoriu sunt inevitabile. „De doua ori pe luna mergem la munte ca sa facem si noi tot ce trebuie. Exersam pentru surioara, dar nu ne dorim acum. Nu pot sa spun ca ne certam, dar ca orice cuplu, si noi avem discutii. Intotdeauna am fost o persoana sincera si mereu mai sunt mici discutii. Nu am ajuns la certuri urate. De cand ne-am cunoscut nu am dormit niciodata separati. Nu am cu cine sa ma cert, el este foarte calm. El tace, ma aproba. Nu este de acord sa mai apar. Nu vrea in niciun chip sa apar, de aceea ne mai ciondanim.”, a mai marturisit Andreea Tonciu.